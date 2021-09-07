Азербайджан потратит на оборону и безопасность еще 2 млрд 700 млн долларов

Министерство финансов Азербайджана обнародовало прогнозируемые расходы в госбюджете Азербайджана на оборону и безопасность в 2022 году.

Согласно прогнозу Минфина по сводному бюджету на 2022 год, расходы на оборону и безопасность составят 4 499 238 900 манатов (примерно 2 миллиарда 700 миллионов долларов).

Напомним, что расходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году прогнозируются на уровне 28 миллиардов 974 миллионов манатов.