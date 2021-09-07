«Во время конфликта между армянскими ВВС и ПВО было мало координации. По данным местного источника, огнем со своей стороны было сбито до пяти летательных аппаратов – четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 (из которых два Су-25 были сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания и один – из ПЗРК над Карабах ом). Эти потери составляют примерно 25% общего числа Су-25 и 10% Ми-8 ВВС Армении», – говорится в исследовании ЦАСТ.

Ранее haqqin.az сообщил об обнародованном в России сенсационном исследовании Центра анализа стратегий и технологий боевых действий в период второй карабах ской войны. В этом исследовании отмечен ряд факторов, обусловивших разгром армянской армии с первых дней войны.

Аналитики отмечают, что вызывает вопросы и оснащенность армянских ВВС.

«Номинально самыми мощными боевыми самолетами в арсенале Армении являются Су-30СМ. Однако с декабря 2019 года ВВС получили лишь четыре таких самолета. Основным типом в парке малой боевой авиации остается штурмовик Су-25», – говорится в исследовании.

Интерес Армении к Су-30СМ можно проследить с 2012 года, когда, как сообщалось, Ереван вел переговоры с Москвой о приобретении 12 самолетов.

«Сделка сорвалась якобы из-за неспособности Армении расплатиться. Интерес к Су-30СМ возродился не раньше 2018 года, а контракт был подписан примерно к концу того же года. Тогда министр обороны Давид Тоноян заявил, что целью было возможно скорейшее получение самолетов. В августе 2020 года он сообщил, что последующий заказ минимум на четыре Су-30СМ находился на стадии обсуждения. Однако в ноябре 2020 года, после поражения Армении, Тоноян подал в отставку», – отмечается в исследовании ЦАСТ.

Аналитики также ставят под сомнение уровень подготовки летного состава ВВС Армении.

«Хотя на момент начала военных действий между Арменией и Азербайджаном первые четыре Су-30СМ номинально находились в строю, остается вопрос о наличии у ВВС достаточного числа удовлетворительно подготовленного летного состава. Даже если бы некоторые из летчиков Су-25 прошли курс перевода на управление боевым самолетом совершенно иного класса, а другие переквалифицировались в операторов систем вооружения, недостаток летных часов и опыта оставался бы красноречивым», – пишут авторы работы.