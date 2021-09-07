Врачи прооперировали Р.Акперова. Его состояние оценивают, как средней степени тяжести. Согласно предварительным данным, Халик Мамедов известен среди жителей района в качестве лица, употребляющего наркотические вещества.

Х.Мамедов подошел в расположенной в центре города чайхане к Р.Акперову и попросил в долг денег. Получив отказ, он нанес национальному герою несколько ножевых ранений, после чего сдался полицейским.

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Сотрудники управления полиции Геранбойского народа задержали Халика Мамедова, совершившего нападение на Р.Акперова. Ведется расследование.

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Совершено нападение на национального героя Азербайджана, легендарного командира войсковой части №157 Расима Акперова.

Нападение совершено в центре Геранбойского района. Нападавший нанес четыре ножевых ранения Р.Акперову, сообщил в беседе с haqqin.az сын Р.Акперова - Ага Акперов. В настоящее время Р.Акперов помещен в реанимационную палату Гянджинской клинической больницы. Состояние Р.Акперова оценивается, как тяжелое.

Отметим, что Р.Акперов проявил большой героизм в период первой карабахской войны, стоял у истоков 157-ой бригады и сыграл большую роль в организации обороны Геранбойского района, Башкенда и Агджыкенда.