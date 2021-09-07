После разгрома от Германии Армения не смогла обыграть Лихтенштейн
Похоже, удачный старт футбольной сборной Армении в отборочном цикле чемпионата мира-2022 был ничем иным как случайностью.
В прошлое воскресенье армяне были разгромлены национальной командой Германии со счетом 0:6. А сегодня в Ереване команда Хоакина Капарроса не смогла переиграть «карликов» из Лихтенштейна – 1:1. На гол Генриха Мхитаряна гости ответили на 80-й минуте мячом Ноа Фрика.
Это первое набранное очко сборной Лихтенштейна в нынешнем отборочном цикле.