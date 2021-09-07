«Талибан» готовится к проведению парламентских выборов

Движение "Талибан" планирует проведение в стране всеобщих парламентских выборов с участием самых разных слоев местного населения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Планируется проведение всеобщих выборов, которые будут включать широкий спектр афганского общества. Мы стремимся к тому, чтобы привлечь самые широкие слои населения, талантливых людей, которые не являются членами "Талибана", - приводит телеканал слова представителя министерства информации и культуры "Исламского эмирата Афганистан".

Говоря о составе объявленного временного правительства, в которое вошли в основном пуштуны, спикер указанного ведомства подчеркнул, что для талибов "важнее способности, чем их этническое происхождение".