США рассекретили «11 сентября». Саудовская Аравия аплодирует

"Посольство приветствует публикацию засекреченных документов, относящихся к терактам 11 сентября 2001 года. Любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября являются абсолютно ложными", - подчеркивается в документе.

Власти Саудовской Аравии выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября 2001 года, рассчитывая на то, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства". Об этом говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в США, передает ТАСС.

"Прискорбно, что такие ложные и злонамеренные заявления продолжаются. В ответ Саудовская Аравия может лишь подтвердить свою давнюю поддержку полного рассекречивания любых документов и материалов, касающихся расследования Соединенными Штатами терактов, в надежде, что полное обнародование этих документов раз и навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства", - добавили в диппредставительстве.

Посольство напомнило, что документы, рассекреченные и обнародованные ранее, говорят об отсутствии "каких-либо свидетельств, указывающих на то, что правительство или должностные лица Саудовской Аравии заранее знали о теракте или каким-то образом участвовали в его планировании или осуществлении".

"Саудовская Аравия безоговорочно осудила страшные преступления, совершенные против США - ее близкого союзника и партнера. Саудовская Аравия слишком хорошо знает, какое зло представляет своими действиями и идеологией "Аль-Каида". Вместе с США мы были главной целью "Аль-Каиды" даже до терактов 11 сентября", - сказано в заявлении.