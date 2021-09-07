Халява закончилась. С фермера за копейку спрос наш комментарий
Наконец-то, правительство Азербайджана нашло решение по наиболее оптимальному субсидированию сельского хозяйства. Как заявляет завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, с 2022 года фермерам в Азербайджане будут выдаваться субсидии по объему производимой продукции. То есть, чем больше фермер произведет продукции, тем больше он получит субсидий.
В целом в Азербайджане произошли значительные изменения в решении о предоставлении фермерам посевных субсидий. Так, ранее на хлопок, сахарную свеклу и табак выдавались субсидии как на посев, так и на урожай. А теперь будет предоставлена только субсидия на урожай, то есть по конечному результату. При этом сумма этой субсидии увеличена за каждую тонну, и в значительной степени. К примеру, отныне субсидия на урожай хлопка повышена со 100 до 170 манатов, табака - с 5 до 26 манатов, сахарной свеклы - с 4 до 12 манатов.
Haqqin.az посвятил проблеме субсидирования не одну публикацию. Опытные специалисты аграрной сферы, главы районных исполнительных властей говорили об этом открыто. Дело в том, что ранее субсидии фермерам выдавались в соответствии с площадью сельскохозяйственного участка и часто в начале посевных работ. Такой подход не только не способствовал решению вопроса продовольственной безопасности, но даже вредил обществу. Многие сельчане, в свое время купившие или взявшие в долгосрочную аренду большие участки посевных площадей, годами жили за счет этих субсидий. В начале сезона они получали большие суммы от государства, а после завершения проекта никто у них и не спрашивал об итогах деятельности, не интересовался эффективностью выплаченных субсидий. Отдача субсидий никого не интересовала, работать порой не имело смысла. Государственные деньги уходили впустую и приводили к росту иждивенческого настроя среди части сельчан.
Теперь же настоящим фермерам-работягам достанется больше денег, потому что даже на меньшей площади они нередко достигают высоких урожаев. А обленившиеся «иждивенцы», у которых часто бывали и другие источники доходов, вынуждены будут или эффективно работать, или продавать свою землю более трудолюбивым соседям. За просто так им деньги с нового года выдавать не будут. Правда, есть и условия, которые фермер обязан выполнять.
Так, субсидии на посев не будут выплачиваться тем предпринимателям, которые не внесли результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему «Электронное сельское хозяйство» (EKTIS) при декларировании посевов. Кроме того, фермеры могут воспользоваться выделенными им субсидиями в сроки не позднее двух лет с момента их предоставления. При этом фермер может обналичить не более 25% от объема выделенной субсидии. Остальную часть он может израсходовать только в тех организациях, которые зарегистрированы в электронной системе министерства сельского хозяйства.
То есть нельзя просто взять деньги и растратить по своему усмотрению, субсидии должны работать, способствовать росту эффективности в сфере сельского хозяйства. Но это уже детали, которых настоящий фермер и так придерживается.
Тем временем Совет по аграрным субсидиям установил коэффициенты сева, урожая и семян, квот на семена и саженцы и по потребностям сева по растениям и регионам в сфере растениеводства на 2022 год. Здесь четко указано, сколько манатов будет выплачиваться фермеру с будущего года за каждый гектар по отдельным видам сельхозкультур. Причем, как за основной посев, так и за повторный.
И, что особенно отрадно, со следующего года фермерам, работающим на освобожденных территориях, также будут предоставлены единовременные субсидии на посевы. Условия и суммы субсидий едины. Так, за каждый гектар виноградников, посаженных в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Губадлы и Зангилане, предпринимателю будут выплачены единовременные субсидии в размере восьми тысяч манатов. Такой же механизм субсидирования посева виноградников будет распространяться и на фермеров, работающих в Агсу, Джалилабадском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Лерикском, Сиязанском, Шабранском, Шемахинском, Шекинском и Ярдымлинском районах.
Новая форма субсидирования сельского хозяйства, безусловно, скажется на урожайности. Но главное, каждый вложенный государством в землю манат будет приносить намного больше дохода. Миллионы манатов, которые ранее шли в карманы присосавшихся к субсидиям дельцов, достанутся истинным фермерам, которые нередко оставались ранее без субсидий, которые чиновники, пользуясь пробелами в законодательстве, давали по своему усмотрению. А как использовать эти деньги на пользу народа, эти работяги знают хорошо.