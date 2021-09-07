Министерство финансов Азербайджана выступило с неожиданным заявлением о планируемых инициативах по амнистии капиталов в 2022 году, которые окажут содействие улучшению делового климата в стране. Данный механизм относится к категории длительного регулирования и требует комплексной проработки, включая изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Дело в том, что специальные декларации, которые будут подавать азербайджанские предприниматели и граждане, решившие вернуть в страну свои финансовые средства со счетов в зарубежных банках, должны быть "застрахованы" от того, чтобы не оказаться в руках правоохранительных органов для возбуждения дела.

Смысл амнистии в том, что государство не будет спрашивать, как у тебя дорогой товарищ оказались такие деньги. А ведь речь, зачастую, идёт о бывших чиновниках и людях, связанных с практикой расхищения госсредств.

По историям азербайджанских судебных процессов, это десятки семей, аффилированных с бывшими ведомственными руководителями и экс-министрами. Речь идет о весьма щепетильном вопросе. В России, например, такие гарантии неприкосновенности давал сам президент. И это не всегда спасало от преследования тех или иных лиц. В результате российская амнистия развернулась на три этапа с 2015 года, и в настоящий момент официально завершена.

Об итогах программы мало известно, за исключением тех случаев, когда владельцы крупных компаний и холдингов переводили финансовые операции и личные средства в РФ в связи с персональными западными санкциями. То есть российская практика в какой-то мере носила вынужденный характер. Кроме этого, значительную роль в российской политике амнистии капиталов сыграла стратегия Москвы по отзыву соглашений об избежании двойного налогообложения из большинства "удобных" юрисдикций, таких как Мальта, Нидерланды, Кипр, Люксембург… Ведутся аналогичные переговоры со Швейцарией. Отныне российские компании зарегистрированные в этих юрисдикциях уплачивают повышенный налог с доходов и процентов.

В Азербайджане, возможно будет проще, как в Казахстане, учитывая, что амнистия идёт в комплексе с налоговыми льготами по инвестициям в объекты и проекты на возвращенных территориях. То есть эта инициатива, скорее направлена на бизнес диаспоры, в каких-то случаях начатый как перевод/вывод средств из азербайджанской экономики…