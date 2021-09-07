Россия начала сборы пулеметчиков на горном полигоне в Таджикистане

Российская военная база в Таджикистане начала на горном полигоне учения расчетов крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утёс", сообщает Министерство обороны России. Об этом сообщает Интерфакс.

"На горном войсковом участке пулеметчики отработают нормативы по изготовке расчетов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны противника", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, сборы проходят в Таджикистане на полигоне "Ляур".