Напомним, что капвложения - это инвестиции в предприятия, основные средства производства и строительство. Прогноз Минфина представляет особый интерес в свете падения капвложений на 8% по итогам 2020. К тому же, падение капвложений прослеживается на протяжении последних трёх лет.

Министерство финансов Азербайджана выступило с интригующим прогнозом относительно 2022 года - рост капитальных вложений в экономику страны составит до 3,7% в год.

Конечно же, это можно объяснить, в первую очередь, завершением цикла экспортных углеводородных проектов, что обусловило нагрузку на внутренние инвестиции. Еще один фактор - львиная доля внутренних инвестиций была осуществлена в качестве госвложений в новую несырьевую экономику. Однако при этом необходимо отметить два недостатка – во-первых таких проектов мало, а главное - они не обладают капиталоемкостью, аналогичной традиционной "нефтянке". Этим и объясняется статистическое торможение капвложений, хотя инвестиции идут.

Но теперь, дело спасают возвращенные территории. За счёт массы новых проектов, увеличения темпов и масштабов строительства капвложения будут расти.

Что касается задачи удвоения экспорта к 2024 году, то основную роль будут играть три отрасли: аграрная, горно-металлургическая, и нефтехимия.

Socar Polimer уже является лидером в рейтинге несырьевых экспортеров второй год подряд. Следующие позиции за металлургами -Azergold, AzerAluminium… Но в этом сегменте сыграла и будет играть роль конъюнктура глобального роста цен на полиметаллические и цветные руды. К примеру, после военного переворота в Гвинее цена алюминия побила рекордный максимум с 2008 года.

И последнее, аграрный сектор – главным фактором в этой отрасли является рост потребления продовольствия, вызванный пандемией. Очевидно, что это тот шанс, которым обязательно воспользуются азербайджанские компании и отдельные хозяйства.