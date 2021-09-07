Десять тысяч квадратных километров возвращенных территорий, это, прежде всего, экологически "неприкосновенный запас" будущих поколений азербайджанцев: отдохнувшие пашни, огромные по меркам Кавказа лесные массивы, и порядка 10 полноводных рек, берущих начало на этих территориях.

Одна из стратегических задач, вставших перед Азербайджаном во весь рост - умное регулирование водными балансами и пресной водой. Ещё десять лет назад, эту тематику откладывали в "долгий ящик", а теперь, в условиях жестоких реалий XXI века на поверхности стоит вопрос грамотного управления гидрорезервами.

Министерство финансов Азербайджана обозначило еще одну угрозу экономическому развитию страны - засуху, что требует принятия необходимых мер по формированию устойчивых водных ресурсов.

Важнейшая задача - создание системы накопления, распределения и контроля воды. Здесь и строительство новых водохранилищ вместе с ирригационными системами, появление новых малых ГЭС, строительство новых коммунальных сетей и систем очистки сточных вод.

Часть этих вопросов будет регулироваться автоматически с использованием алгоритмов информационной системы «Электронное водное хозяйство» (ИСЭВХ), указ о создании которой был подписан президентом Ильхамом Алиевым в феврале текущего года.

Ещё один дополнительный блок - технические решения вопросов капельного орошения аграрных и городских садов.

Большинству сегментов из перечисленной инфраструктуры необходимы полимерные трубы, запорная арматура и фитинги, которые могут быть созданы на базе сумгаитского Химпарка. Это тоже дополнительные инвестиции, которые закладываются Министерством финансов в бюджет 2022 года. К этим же необходимым расходам относится закупка контрольного и управляющего оборудования.

Одним словом, цели развития Азербайджана органично сливаются в единый экологический профиль страны. В свою очередь, это требует новых управленцев, на всех направлениях экономики и социальной жизни. Поэтому закономерно, что стратегия Минфина и правительства уже вписывается в новый кадровый облик отраслевых управленческих структур, таких как ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", от которых и зависит продвижение этой тематики.