Согласно данным Минфина, в текущем году было израсходовано 372,1 млн манатов. Ранее, в рамках одного из прогнозов годовых расходов на восстановление освобожденных территорий указывались параметры финансирования в районе $1,3 млрд в год. В реальности, это не предел, ибо бюджет Азербайджана, исходя из резервного потенциала, в состоянии взять нагрузку и на большие субсидии. Однако здесь возникает проблема освоения средств. Столь грандиозные масштабы намеченных работ, которые предстоят азербайджанской экономике, не могут быть "переварены" за несколько лет: нужна поэтапность.

Кроме того, речь идёт о процессе подъёма до общего азербайджанского уровня, и затем возгонка этого фрагмента до уровня "визитной карточки". Если видеть задачу развития возвращенных экономических регионов с точки зрения нового бренда страны или примера национального успеха, представимого на глобальном уровне - то в этой стратегии требуются как масштабные, так и точечно выверенные решения с участием ведущих отраслевых игроков мирового уровня. Поэтому часть "карабахских" подрядов призвана разогнать экономику страны. К примеру, текущий год показывает увеличение выпуска тракторов азербайджанской сборки в 3,9 раза. В то же время, достаточно большой ассортимент строительной техники азербайджанские предприятия просто не смогут выпустить, и средства будут затрачены на закупку оборудования и техники за рубежом.

Это же касается и процесса выполнения работ. Поиск и работа с привлечением международных компаний различного масштаба на осуществление карабахских проектов, связан как раз с необходимостью поддержать темп освоения средств, а также с необходимостью привлечения новых технологий, не всегда доступных в Азербайджане.

С другой стороны, по мере ввода в регионе новой транспортной инфраструктуры, появится возможность более широкого включения средств малого и среднего бизнеса из основной территории Азербайджана. Таким образом, освоение средств на возрождение будет происходить по трем каналам: в рамках частного-государственного партнерства (госструктур и холдингов страны), межгосударственного взаимодействия, с более широким вовлечением, из года в год, частного национального бизнеса для развития туризма, аграрного сектора и сфер услуг на освобожденных территориях.