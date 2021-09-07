Шахрияр Мамедъяров вновь обыграл Гарри Каспарова

Участники играют в шахматы-960, которые также называют шахматами Фишера, так как именно он, 11-й чемпион мира, придумал такой формат. Правила игры такие же, как в классических шахматах, но начальная расстановка фигур определяется случайным образом.

Сегодня Шахрияр провел три партии. Он обыграл американца Хикару Накамуру, уступил французу Максиму Вашье-Ляграву и одолел 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, представляющего Россию.

В июле Шахрияр уже дважды обыгрывал Каспарова на турнире в Загребе. Причем одна из побед была зафиксирована за рекордные семь ходов.

Возвращаясь к турниру в Сент-Луисе, стоит сказать, что в нем участвуют 10 шахматистов. Помимо вышеназванных гроссмейстеров, это также американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Самуэль Шенкленд, россиянин Петр Свидлер и Левон Аронян, переехавший в США, но все еще представляющий Армению.

После 3 туров лидирует Каруана, у которого 2,5 очка. Шахрияр имеет 2 очка и занимает 3-е место. Завтра Мамедъяров сыграет с Со, Домингесом и Шенклендом.

Призовой фонд турнира – 150 тысяч долларов. Победитель получит 37500 долларов. Контроль времени – 20 минут плюс 5 секунд за каждый ход.