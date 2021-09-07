Фонд возрождения Карабаха наградил Kapital Bank
8 сентября 2021 года состоялась встреча Фонда возрождения Карабаха с членами президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА). Присутствовавшему на встрече председателю правления Kapital Bank Ровшану Аллахвердиеву было вручено специальное «Свидетельство о пожертвовании».
Следует отметить, что в феврале текущего года Kapital Bank перечислил на счет фонда 500 000 манатов.
Во встрече приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, министр экономики Микаил Джаббаров, член Наблюдательного совета, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Эльман Рустамов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, а также члены президиума АБА и представители банковского сектора.
В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Урбицид в Карабахе», в котором отражены разрушенные здания и исторические памятники на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Затем с участниками мероприятия была проведена сессия вопросов и ответов, были обсуждены предложения по различным проектам. В ходе обсуждений особо подчеркивалась важность расширения сотрудничества с существующими донорами, развития государственно-частного партнерства, вовлечения в процесс наряду с различными слоями общества финансовой и банковской сферы, а также потенциальных доноров. Несомненно, благодаря единству государственного и частного секторов, различных организаций и отдельных граждан наш родной Карабах в скором времени возродится. Напомним, что сделать пожертвование в Фонд возрождения Карабаха можно и через Birbank.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.