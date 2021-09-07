Фонд возрождения Карабаха наградил Kapital Bank

8 сентября 2021 года состоялась встреча Фонда возрождения Карабах а с членами президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА). Присутствовавшему на встрече председателю правления Kapital Bank Ровшану Аллахвердиеву было вручено специальное «Свидетельство о пожертвовании».

Во встрече приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, министр экономики Микаил Джаббаров, член Наблюдательного совета, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Эльман Рустамов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, а также члены президиума АБА и представители банковского сектора.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Урбицид в Карабахе», в котором отражены разрушенные здания и исторические памятники на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Затем с участниками мероприятия была проведена сессия вопросов и ответов, были обсуждены предложения по различным проектам. В ходе обсуждений особо подчеркивалась важность расширения сотрудничества с существующими донорами, развития государственно-частного партнерства, вовлечения в процесс наряду с различными слоями общества финансовой и банковской сферы, а также потенциальных доноров. Несомненно, благодаря единству государственного и частного секторов, различных организаций и отдельных граждан наш родной Карабах в скором времени возродится. Напомним, что сделать пожертвование в Фонд возрождения Карабаха можно и через Birbank.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.