Исламистское радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, запретило уличные протесты. Об этом говорится в первом официальном заявлении МВД в правительстве под управлением «Талибана». Сообщается, что нарушителей и организаторов протестов будут карать.

Отныне организаторы протестов должны заранее, не позднее чем за 24 часа, сообщать министерству юстиции причину проведения акции протестов, ее место и время, а также лозунги, которые предполагается использовать. Причиной для запрета были названы нарушения общественного порядка, которые вызваны протестами против «Талибана», прошедшими в последние дни. В Кабуле и Герате талибы разгоняли протесты выстрелами в воздух, сообщается и о погибших, передает Дойче велле.

Среди участников протестов в Афганистане немало женщин, недовольных вводимыми талибами ограничениями.