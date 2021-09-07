По информации издания, на встрече в Душанбе, которая пройдет с 16 по 17 сентября, главы государств должны объявить о начале процедуры приема Ирана в состав ШОС. Однако там добавили, что присоединение Тегерана к организации может занять некоторое время.

На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане будет объявлено о начале процедуры приема Ирана в члены организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что Иран подал заявку на вступление в организацию еще в 2008 году. Однако до 2015 года Тегеран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН. Стране был предоставлен статус наблюдателя. В то же время после снятия санкций процесс вступления Ирана в организацию не ускорился, так как ему препятствовали выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и блокировка иранской заявки на вступление Таджикистаном.

Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, комментируя возможное вступление Ирана в ШОС в качестве полноправного члена организации, отметил, что "репутационно и организационно от расширения выиграют все". То есть и Россия в том числе.

"ШОС - это площадка, на которой обсуждают региональные проблемы. Иран - это тоже государство региона, которому важно обсуждать эти проблемы и вместе искать решения. Точно так же, как и другим странам региона - сидеть за одним столом с Ираном и не называть его гостем со стороны, - пояснил аналитик. - И для Ирана, и для членов ШОС сегодня особенно актуально обсуждать на равных проблему безопасности в Афганистане и вокруг него. Полноправное членство Тегерана в организации подчеркнёт, что Иран - важный участник дискуссии о региональной безопасности, а ШОС - основная площадка для этой дискуссии".

7 сентября сайт amwaj.media сообщил, что новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси лично прилетит в Душанбе в качестве своей первой зарубежной поездки с момента вступления в должность. В августе в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Раиси также поднимал вопрос о заявке Ирана на полноценное членство в ШОС. Кроме того, лидеры обсуждали взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и реализацию совместных проектов в торговле и экономике

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это межправительственная международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году в ряды организации приняли Индию и Пакистан. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Еще 12 стран претендуют на статус наблюдателя или партнера.