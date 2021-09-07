Один азербайджанский штурмовик сбил 58 армянских целей

58 звезд на фюзеляже участвующего в военных учениях «Сокол ТурАз - 2021» штурмовика Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана привлекли внимание пользователей социальных сетей, а также экспертов по авиации. Дело в том, что экипажу боевого самолёта удалось уничтожить за 44 дня Отечественной войны в Карабах е 58 различных целей, о чём свидетельствуют соответствующие отметки на фюзеляже этого боевого самолёта. Как сообщает haqqin.az, этот факт был замечен и сайтом avia.pro.

Сайт отмечает, что, по сведениям источников, этот же азербайджанский штурмовик Су-25 осенью прошлого года принимал участие в боевых операциях в Карабах е и наносил удары по позициям армянских сил и конкретным объектам. Хотя во время вооружённого конфликта в Карабах е Азербайджан не так часто применял авиацию, в ходе боев штурмовики Су-25 активно использовались для уничтожения укреплений врага, техники и даже районов средств противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют также видеокадры, которые были опубликованы Министерством обороны Азербайджана во время военных действий.

На азербайджано-турецких совместных учениях «Сокол ТурАз-2021» привлек внимание еще один штурмовик со множеством звезд. Однако звезд на нем было меньше, нежели на первом штурмовике – 38 звезд, то есть 38 подбитых целей.

Напомним, совместные тактико-летные учения «Сокол ТурАз-2021» Военно-воздушных сил Турции и Азербайджана проводятся ежегодно. В ходе этих учений турецкие и азербайджанские пилоты осуществляют взаимообмен опытом, а также тестируют планирование и применение совместных воздушных операций.