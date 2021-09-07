В Лачине азербайджанский и турецкий спецназ скрытно подходят к врагу фото; видео
В Лачинском районе продолжаются совместные азербайжано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает азербайджанское минобороны.
В очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп, а также скрытному приближению к условному противнику путем преодоления различных препятствий.
Спецназовцы высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.