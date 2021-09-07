Невакцинированные работники сферы образования не будут допускаться в учебные заведения. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Минобразования Азербайджана.

Согласно сообщению, главным условием возвращения к традиционному образованию в новом учебном году является вакцинация работников образования.

«Работники образования одними из первых присоединились к процессу вакцинации, который начался с января этого года. В настоящее время более 80% работников образования вакцинированы против COVID-19. Вместе с тем важно, чтобы к началу нового учебного года все больше работников образования были вовлечены в процесс вакцинации. Непривитые работники образования не будут допущены в учебные заведения. Работники всех образовательных учреждений должны принимать активное участие в процессе вакцинации ради своего здоровья и здоровья окружающих.

Кроме того, работники образования, имеющие противопоказания к вакцине, должны официально представить «Сертификат о противопоказании». Министерство образования призывает всех работников образования вакцинироваться и соблюдать санитарно-гигиенические нормы», - отмечается в сообщении ведомства.