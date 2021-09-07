Реформа налогообложения 2018 года была призвана вывести из тени зарплаты (как следствие снижения подоходного налога наиболее оплачиваемой категории работников). Тогда же была снижена ставка упрощенного налога с четырех до двух процентов, ужесточились санкции за оборот недекларируемых товаров.

Доходы бюджета 2022 года вырастут на 3,8%, половина из них придется на налоги ненефтяного сектора, собираемые в виде обязательных платежей разного рода... А выдержат ли производители реальной экономики Азербайджана перенос на них основного акцента формирования бюджета? Вероятно, да. Потому что уже до 70% налоговых поступлений в бюджет формирует частный бизнес.

Эти и другие меры 2018 года с изменением контроля и ставок обложения привели к тому, что торговля, общественное питание, сектор услуг в тот год показали рекордные темпы роста налоговых оборотов: от 30% до 50% в ряде случаев.

Раскрученный маховик легализации оборотов подтвердил наличие значительных "запасов" в теневом секторе и убедил Минэкономики в необходимости проводить эту политику и далее. Иными словами, именно с 2018 года теневой сектор становится второй нефтью, резервом для снижения зависимости от притока нефтяных денег.

Может ли такая экономическая политика показать себя в эпоху волн пандемии? Трудно сказать..

Может, стоит предложить продолжить радикальный карабахский курс, но уже в сфере экономики. Почему бы Азербайджану не объявить полное освобождение от налогов, хотя бы на части своей территории или в ключевых секторах малого и среднего бизнеса? Снизить ставку НДС до 5%, а услуги в области здравоохранения, образования, строительства, изготовления продуктов питания освободить полностью от налогов? Подобная политика проводится ОАЭ и приносит все больше результатов в виде роста инвесторов. Так и Азербайджан мог бы стать инвестиционным раем на Каспии.