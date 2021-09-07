Али Асадов соболезнует Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Опечален известием о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, выражаю глубокие соболезнования председателю правительства России, семье и близким покойного», - говорится в соболезновании.
Напомним, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае. По данным российского МЧС, это произошло при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника.