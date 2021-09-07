Северная Корея в ночь на четверг, 9 сентября, провела ночной военный парад в честь 73-й годовщины основания страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Появились признаки того, что Север провел военный парад в Пхеньяне после полуночи. Южнокорейские военные анализируют эти данные в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», - заявил собеседник агентства в военных кругах.

По словам другого южнокорейского чиновника, нынешний парад в КНДР оказался менее масштабным, чем предыдущие.

Последний военный парад в Северной Корее прошел в январе 2021 года.