XalqOnline - лучшее банковское приложение для бизнеса

Украинское агентство SME Banking Club провело масштабное исследование функциональности мобильных приложений азербайджанских банков и их возможностей для бизнеса. В рейтинге мобильных банковских приложений азербайджанских банков, обслуживающих корпоративный сегмент, мобильное приложение Халг Банка - XalqOnline заняло первое место. Об этом агентство сообщает в специальном выпуске Mobile Business Banking 2021, посвященном вопросам развития в Азербайджане мобильного банкинга для бизнеса.

В исследовании приняли участие мобильные приложения с услугой мобильного банкинга для корпоративных клиентов, представленные ведущими банками страны - Банк Республика, Капитал Банк, Паша Банк, Премиум Банк, Юнибанк и Халг Банк. Основные функции мобильного банка, предоставляющие максимальные возможности для бизнеса: регистрация, депозиты, главная страница, финансы, счета и выписки, интеграция с другими системами, платежи, безопасность, валютные операции, карты, поддержка и каналы коммуникации эксперты оценили по 130 критериям.

XalqOnline является системой интернет и мобильного банкинга Халг Банка, обслуживающей физических и юридических лиц в рамках единой платформы. Проект разработан и успешно сдан в эксплуатацию Халг Банком совместно с технологическим партнером банка — компанией LWO International (Беларусь) в 2019 г.

SME Banking Club - профессиональная сеть, связывающая средний и малый бизнес с банками, действующими в более чем 25 странах, является банковским консалтинговым центром с большим опытом работы в сфере бизнес-банкинга (кредитный анализ, управление рисками, разработка продуктов, маркетинг и продажи).