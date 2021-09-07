«Мирзиёномика» — новая цифровая стратегия Узбекистана
Узбекистан в последние пять лет встал на путь решительных реформ во многих сферах политической, общественной жизни. Эта центральноазиатская страна, обладающая громадным потенциалом полезных ископаемых, наверстывает упущенное, стремится совершить прорыв в разных секторах экономики, в образовании, в культуре.
Особое внимание здесь уделяют проведению цифровизации или, как ее еще называют на Западе, дигитализацию большинства сфер жизни — особенно экономической и социальной. Автор-разработчик Стратегии развития цифровой экономики до 2030 года Бехруз Хамзаев назвал ее выразительно - «мирзиёномика», взяв за основу фамилию президента Узбекистана.
Он подчеркивает важность внедрения стратегии, опираясь на данные о том, что при нынешних темпах внедрения цифровых технологий в случае неоперативных решений Узбекистан рискует серьезно отстать от остального мира.
По некоторым данным, Узбекистан уже сейчас теряет экономическую выгоду в 5-7 процентов относительно внутреннего валового продукта страны (ВВП). По словам Б. Хамзаева, внедрение цифровых технологий по принципу «мирзиёномики» позволит ускорить развитие дигитальной экономики.
Опытные эксперты в этой области знают потенциал, которым должен воспользоваться Узбекистан, и считают, что рост ВВП от внедрения цифровой экономики в стране уже к 2030 году может составить 30 процентов.
Такие прогнозы построены на изучении опыта внедрения цифровой экономики в Соединенных Штатах Америки, Сингапуре, Дании, Швеции, Финляндии, КНР, Республике Корея, Японии и Израиле.
Что же кроется за словом «мирзиёномика»? По словам разработчика, в рамках стратегии предложено осуществить такие шаги, как создание благоприятной регуляторной среды и оцифровка экономики, изменение ключевой инфраструктуры информационно-компьютерных технологий, создание национальных цифровых платформ, сервисов для обработки безопасного и долгосрочного хранения так называемых «больших данных», и другие.
Что касается самого придуманного им оригинального термина, то Б. Хамзаев в этом ссылается на опыт ряда передовых государств.
Он говорит: «Термин «мирзиёномика» появился не случайно. В истории мировой политики уже существуют определения, обозначившие прорывные реформы выдающихся лидеров разных стран - «рейганомика», «абэномика», «тэтчеризм», «роджерномика». Узбекистан сегодня проходит через этапы крупнейших реформ, ход которых был уверенно обозначен президентом на основе объективной оценки реальности, существующих проблем и возможных решений».
По словам разработчика, основная цель стратегии — определение значимых мер и шагов для получения максимального эффекта от создания в Узбекистане институтов цифровой экономики при участии государства, национального бизнес-сообщества и, что немаловажно, гражданского общества.
Заметим, что Узбекистан должен перейти к цифровой экономике до 2030 года. В связи с этим еще в апреле 2020 года было подписано постановление президента о широком внедрении цифровой экономики и электронного правительства.
Вроде бы процесс был успешно запущен. Однако бюрократия пока еще сильна своей неповоротливостью. Потому президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вскоре раскритиковал медленные темпы перехода государственных органов страны на оказание электронных услуг. Он поручил усилить трансформацию деятельности организаций за счет подготовки нового поколения IT-специалистов.
Понятно, что именно ставка на молодые кадры, способные быстро и профессионально ориентироваться в мире глобализации и цифровой среды, может дать успешный результат и помочь богатой ископаемыми стране встать в один ряд с передовыми экономиками мира. Путь Узбекистана хорошо знаком и в Азербайджане — здесь, как известно, не первый год успешно действует система оказания услуг населению с помощью цифровой среды, что экономит людям время и деньги и исключает «левые» пути в кабинет чиновника.