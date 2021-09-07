«Мирзиёномика» — новая цифровая стратегия Узбекистана

Особое внимание здесь уделяют проведению цифровизации или, как ее еще называют на Западе, дигитализацию большинства сфер жизни — особенно экономической и социальной. Автор-разработчик Стратегии развития цифровой экономики до 2030 года Бехруз Хамзаев назвал ее выразительно - «мирзиёномика», взяв за основу фамилию президента Узбекистана.

Узбекистан в последние пять лет встал на путь решительных реформ во многих сферах политической, общественной жизни. Эта центральноазиатская страна, обладающая громадным потенциалом полезных ископаемых, наверстывает упущенное, стремится совершить прорыв в разных секторах экономики, в образовании, в культуре.

Он подчеркивает важность внедрения стратегии, опираясь на данные о том, что при нынешних темпах внедрения цифровых технологий в случае неоперативных решений Узбекистан рискует серьезно отстать от остального мира.

По некоторым данным, Узбекистан уже сейчас теряет экономическую выгоду в 5-7 процентов относительно внутреннего валового продукта страны (ВВП). По словам Б. Хамзаева, внедрение цифровых технологий по принципу «мирзиёномики» позволит ускорить развитие дигитальной экономики.

Опытные эксперты в этой области знают потенциал, которым должен воспользоваться Узбекистан, и считают, что рост ВВП от внедрения цифровой экономики в стране уже к 2030 году может составить 30 процентов.

Такие прогнозы построены на изучении опыта внедрения цифровой экономики в Соединенных Штатах Америки, Сингапуре, Дании, Швеции, Финляндии, КНР, Республике Корея, Японии и Израиле.

Что же кроется за словом «мирзиёномика»? По словам разработчика, в рамках стратегии предложено осуществить такие шаги, как создание благоприятной регуляторной среды и оцифровка экономики, изменение ключевой инфраструктуры информационно-компьютерных технологий, создание национальных цифровых платформ, сервисов для обработки безопасного и долгосрочного хранения так называемых «больших данных», и другие.

Что касается самого придуманного им оригинального термина, то Б. Хамзаев в этом ссылается на опыт ряда передовых государств.

Он говорит: «Термин «мирзиёномика» появился не случайно. В истории мировой политики уже существуют определения, обозначившие прорывные реформы выдающихся лидеров разных стран - «рейганомика», «абэномика», «тэтчеризм», «роджерномика». Узбекистан сегодня проходит через этапы крупнейших реформ, ход которых был уверенно обозначен президентом на основе объективной оценки реальности, существующих проблем и возможных решений».