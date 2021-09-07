Недовольный протоколом Гасанов избил полицейских

В Сабирабаде местный житель напал на сотрудников полиции и нанес им телесные травмы. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Согласно сообщению, 8 сентября в районную прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников районного отдела полиции. Как выяснилось, на проспекте Гейдара Алиева сотрудники дорожно-патрульной службы, несущие службу на данной территории, составили протокол об административном правонарушении в отношении водителя автомобиля ВАЗ-2106 с государственным регистрационным знаком 10-S-632 Азера Гасанова.

Это не понравилось Гасанову, он начал оскорблять сотрудников полиции, а затем напал на них, нанес травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Азер Гасанов в качестве подозреваемого привлечен к следствию.