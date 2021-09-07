Лукашенко приехал к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, во второй половине дня в Кремле пройдут переговоры белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику, передает БелТА.

Указывается, что одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены.