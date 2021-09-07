Минсвязи продлило операторам мобильной связи лицензии

Между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и ООО Azercell, ООО Bakcell и ООО Azerfon заключены соответствующие лицензионные договора сроком на 10 лет.

Эти договора включают лицензии по видам деятельности на мобильные услуги связи (технологические стандарты 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).