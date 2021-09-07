Минсвязи продлило операторам мобильной связи лицензии
Между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и ООО Azercell, ООО Bakcell и ООО Azerfon заключены соответствующие лицензионные договора сроком на 10 лет.
Эти договора включают лицензии по видам деятельности на мобильные услуги связи (технологические стандарты 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).
Выдача соответствующих лицензий операторам мобильной связи позволит операторам мобильной связи предоставлять своим абонентам более эффективные, качественные и профессиональные услуги с использованием технологий и технологических стандартов нового поколения. Наряду с этим выдача лицензий способствует развитию в стране устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры, а также ускорению цифровой трансформации.
Отметим, что операторы мобильной связи с 1996 года осуществляют свою деятельность на основе соответствующих лицензий. Так, ООО Azercell и ООО Bakcell вышли на рынок в 1996 году, а ООО Azerfon - в 2005 году и предоставляют телекоммуникационные услуги в соответствии с лицензией на мобильные услуги связи.