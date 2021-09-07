Объявивший «охоту на турок» Степанян признал свою вину

Один из армян, осенью прошлого года в разгар боев в Карабахе организовавших нападения в США на почве ненависти к туркам, житель Калифорнии Уильям Степанян, согласившись признать обвинение в сговоре и в преступлении на почве ненависти, частично признал свою вину. Как передает haqqin.az, об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора центрального административного округа Трейси Уилкинсон.

В официальной информации, опубликованной на сайте Justice.gov, отмечается, что 23-летний Степанян из Глендейла признал, что, вступив в преступный сговор с другими армянами, совершил нападения на почве ненависти. Ожидается, что в ближайшие недели он признает свою вину в совершенных преступлениях. Согласно обвинениям, Степаняна ожидает арест сроком до 15 лет.

Степанян уже согласился признать обвинение в сговоре и в преступлении на почве ненависти. Об этом он заявил в соглашении о признании вины, поданном в понедельник в Окружной суд США.