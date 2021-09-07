Объявивший «охоту на турок» Степанян признал свою вину
Один из армян, осенью прошлого года в разгар боев в Карабахе организовавших нападения в США на почве ненависти к туркам, житель Калифорнии Уильям Степанян, согласившись признать обвинение в сговоре и в преступлении на почве ненависти, частично признал свою вину. Как передает haqqin.az, об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора центрального административного округа Трейси Уилкинсон.
В официальной информации, опубликованной на сайте Justice.gov, отмечается, что 23-летний Степанян из Глендейла признал, что, вступив в преступный сговор с другими армянами, совершил нападения на почве ненависти. Ожидается, что в ближайшие недели он признает свою вину в совершенных преступлениях. Согласно обвинениям, Степаняна ожидает арест сроком до 15 лет.
Степанян уже согласился признать обвинение в сговоре и в преступлении на почве ненависти. Об этом он заявил в соглашении о признании вины, поданном в понедельник в Окружной суд США.
В обвинительном акте говорится, что в сентябре прошлого года, когда началась война между Азербайджаном и Арменией, во многих странах мира, в том числе в США, наблюдалось напряжение между армянской и турецкой диаспорами. В Лос-Анджелесе прошли многотысячные акции протеста, происходили стычки между представителями турецкой и армянской диаспор.
4 ноября 2020 года Степанян отправил текстовое сообщение друзьям, заявив, что «пошел охотиться на турок». В тот же день он вместе с 24-летним Арутюном Гарри Чаликяном и другими армянами принял решение выступить против «агрессии Турции против армян» и тем самым продемонстрировать поддержку Армении.
Затем Степанян, Чаликян и другие армяне напали на семейный ресторан, принадлежавший туркам. Согласно обвинению, Степанян и Чаликян были в масках, они забрасывали хозяев заведения и посетителей стульями, оскорбляли их. Один из нападавших крикнул жертвам: «Мы пришли убить вас! Мы убьем вас!»
В результате нападения несколько человек пострадали. Кроме того, Степанян разбил компьютерный терминал ресторана и украл iPhone у одной из жертв. Ресторану был нанесен ущерб в размере более 20 тысяч долларов, заведение несколько дней не работало, соответственно ущерб вырос еще на несколько тысяч долларов.
Чаликян должен предстать перед судом по этому делу 26 октября. Он не признал себя виновным по одному пункту - обвинениям в сговоре и в преступлениях на почве ненависти.