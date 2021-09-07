Сельджук Байрактар: После Карабаха в мире растет спрос на Вayraktar

Спрос на ударные беспилотники Вayraktar TB2 вырос после их применения во время операций в Сирии, а также войны в Карабахе. Об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на выставке TEKNOFEST.

По словам Байрактара, интерес к беспилотникам вырос после военных операций в Сирии и Карабахе.

"Могу сказать, что мы порой испытываем трудности в удовлетворении спроса. Порядка 70 процентов прибыли компании Baykar Makina приходится на долю экспорта. До сегодняшнего дня мы подписали более 10 экспортных контрактов", - сказал Байрактар.