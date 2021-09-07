Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что министр Аршак Карапетян провел сегодня встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом генерал-майором Михаилом Кособоковым.

В сообщении говорится, что Карапетян поздравил Кособокова с назначением на новый пост и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии.

Примечательно, что официальной информации о смене командующего миротворческими силами в Карабахе со стороны России не поступало. По этому поводу также нет официальных заявлений со стороны Баку. Вызывает недоумение тот факт, что о смене командующего объявляет Минобороны Армении.

Согласно официальной биографии, ранее Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). Он также командовал российской военной базой в Абхазии.