Синоптики рассказали о погоде на пятницу
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.
Температура морской воды на пляжах Апшерона составит 23-25 градусов тепла.
В ряде горных районов Азербайджана в пятницу днем пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 25-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.
Слабое и умеренное колебание метеофакторов на Апшероне будет в целом благоприятствовать самочувствию метеозависимых людей.