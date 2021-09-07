Министр Амруллаев: «Из-за агрессии Армении погибли наши ученики, разрушены школы»

9 сентября в соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается Международный день защиты от нападений в сфере образования. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр образования Эмин Амруллаев.

«В результате военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанских школьников, право детей на безопасное образование было ограничено. В результате погибли наши ученики, а школы были либо разрушены, либо признаны аварийными. Ради безопасного будущего детей вся мировая общественность должна во весь голос говорить о совершенных злодеяниях.

От имени Министерства образования Азербайджана призываем всех граждан поддержать акции, проводимые под хэштегами #EducationUnderAttack и #UnitetoProtect», - говорится в заявлении министра.

Также министр отметил, что в результате нападения армянских войск на гражданское население и инфраструктуру 10 учеников были убиты, 16 ранены, 60 школ разрушены.