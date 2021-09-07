Новые власти Афганистана нашли себя в черных списках США и возмутились

«Талибан» призвал США и ООН убрать из черных списков своих членов, передает ТАСС.

«Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает ни интересам США, ни Афганистана», - говорится в заявлении нового правительства Афганистана.

Талибы считают такую практику неправильной и предосудительной. Дохийские соглашения, по мнению талибов, предусматривают «исключение всех чиновников эмирата из черных списков США и ООН», и «это требование остается в силе».