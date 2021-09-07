Минфин планирует в следующем году для финансирования 37 мероприятий в аграрном секторе (госпрограммы от хлопка до шерсти и чаеводства) выделить около 1 млрд манатов (986,0 млн) - на 4,4% больше по сравнению с бюджетом 2021 года.

По существу дела, в аграрном секторе продолжается политика, начатая в 2018 году с приходом Инама Керимова в кресло главы Минсельхоза.

Кроме бюджетных средств, есть расчет на расширение частных инвестиций.

За это время 27 агропарков получили документ поощрения инвестиций (ДПИ) на сумму 1 млрд манатов. Всего же объем частных инвестиций в создание агропаков в стране достиг 1,2 млрд манатов. По итогам цикла 2022-23 годов планируется в 32 районах страны развернуть 51 агропарк.