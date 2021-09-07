Минфин выделяет еще 1 млрд долларов на сельхоз. Четких рецептов нет на посошок о шестом тезисе Минфина
Минфин планирует в следующем году для финансирования 37 мероприятий в аграрном секторе (госпрограммы от хлопка до шерсти и чаеводства) выделить около 1 млрд манатов (986,0 млн) - на 4,4% больше по сравнению с бюджетом 2021 года.
По существу дела, в аграрном секторе продолжается политика, начатая в 2018 году с приходом Инама Керимова в кресло главы Минсельхоза.
Кроме бюджетных средств, есть расчет на расширение частных инвестиций.
За это время 27 агропарков получили документ поощрения инвестиций (ДПИ) на сумму 1 млрд манатов. Всего же объем частных инвестиций в создание агропаков в стране достиг 1,2 млрд манатов. По итогам цикла 2022-23 годов планируется в 32 районах страны развернуть 51 агропарк.
Заниматься продовольствием выгодно как на глобальном уровне, так и на местном.
Согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 августа собрано 1 млн 183,6 тыс. тонн овощей, что на 10,1% больше показателя годом ранее. В частности, собрано 650,1 тыс. тонн картофеля (рост на 6,3%), 3 млн 54,4 тыс. тонн зернобобовых (рост на 5,5%), 21,7 тыс. тонн кукурузы (рост на 17,9%), 381,9 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 5,2%), 292,2 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 10,9%), 7,7 тыс. тонн винограда (рост на 2%), 796 тонн листьев зеленого чая (рост на 32%), 2,9 тыс. тонн подсолнуха (рост на 16,6%) и 2,7 тыс. тонн табака (рост на 10%).
У Азербайджана всегда будет оставаться главный экспортный ресурс - поставки в Россию. В то же время расширение экспорта не должно отражаться на ценах внутри страны.
Четкие рецепты дать сложно. Но один из вариантов - расширять систему госзакупок для гарантированного наполнения складов с резервами внутреннего пользования (возможность сглаживать скачки цен) и косвенно регулировать стоимость продукции за счёт госконтрактов.
Именно такие задачи ставятся в результате недавно подписанных Ильхамом Алиевым изменений в указе «О централизованной закупке продовольственных товаров госпредприятиями и организациями».
В Азербайджане наконец-то будет создан электронный портал по централизованным госзакупкам продовольственных товаров.