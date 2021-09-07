Фонд возрождения Карабаха наградил и «Муганбанк»

Во встрече приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабах а, министр экономики Микаил Джаббаров, член Наблюдательного совета, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления Фонда возрождения Карабах а Рахман Гаджиев, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, а также члены президиума АБА и представители банковского сектора.

Накануне в Фонде возрождения Карабах а состоялась встреча с членами президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм «Урбицид в Карабахе», в котором показали разрушенные здания и исторические памятники на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе обсуждений подчеркивалась важность расширения сотрудничества с существующими донорами, развития государственно-частного партнерства. Была отмечена важность вовлечения в процесс наряду с различными слоями общества финансового и банковского секторов, а также потенциальных доноров.