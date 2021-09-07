Фонд возрождения Карабаха наградил и «Муганбанк»
Накануне в Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча с членами президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).
Во встрече приняли участие председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, министр экономики Микаил Джаббаров, член Наблюдательного совета, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, а также члены президиума АБА и представители банковского сектора.
В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм «Урбицид в Карабахе», в котором показали разрушенные здания и исторические памятники на ранее оккупированных территориях Азербайджана.
В ходе обсуждений подчеркивалась важность расширения сотрудничества с существующими донорами, развития государственно-частного партнерства. Была отмечена важность вовлечения в процесс наряду с различными слоями общества финансового и банковского секторов, а также потенциальных доноров.
В ближайшие дни между Фондом возрождения Карабаха и Ассоциацией банков Азербайджана будет подписан меморандум о сотрудничестве. На встрече было принято решение о создании рабочих групп для реализации совместных проектов Фонда Возрождения Карабаха и Ассоциации банков Азербайджана.
На мероприятии председателю правления «Муганбанка» Эльмиру Гасанову было вручено специальное «Свидетельство о пожертвовании» за поддержку работы, проводимой на освобожденных территориях.
Отметим, что «Муганбанк» перечислил 100 тыс. манатов на счет Фонда возрождения Карабаха.