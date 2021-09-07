Отдел международной информации и политики 15:25

Деятельность президента Джо Байдена и его команды продолжает подвергаться критике со стороны республиканцев, потерпевших поражение в битве за Белый дом. Недавно, как сообщал haqqin.az, вывод войск США из Афганистана, сопровождавшийся хаосом и паникой, тоже поставил много вопросов, на которые власти в Вашингтоне должны были отвечать или даже отбиваться от атак со стороны политических соперников. И вот новый поворот в ситуации. Бывший президент Барак Обама вышел на политическую арену в среду, одобряя работу администрации Байдена и поддерживая правительство штата Калифорния во главе с Гэвином Ньюсомом, которое республиканцы хотят отправить в отставку.

«Калифорния! Вы должны сделать большой выбор 14 сентября, все поставлено на карту», - написал в Твиттере бывший президент о попытках республиканцев отстранить Ньюсома от должности путем голосования на выборах на следующей неделе. «Ваш голос может помочь выбрать: защитить наших детей или подвергнуть их риску; помочь калифорнийцам выздороветь или отбросить нас назад. Голосуйте против отзыва, который требуют республиканцы». Твит Обамы прозвучал в тот же день, когда вице-президент Камала Харрис отправилась в Северную Калифорнию, чтобы проводить кампанию в поддержку губернатора, находящегося «под обстрелом». В среду Ньюсом опубликовал видео, на котором Обама одобряет его попытки остаться у власти. «Слишком многое на кону, чтобы отсидеться», - написал Ньюсом.