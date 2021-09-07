Барак Обама снова вышел на политическую арену. В защиту Байдена наш обзор
Деятельность президента Джо Байдена и его команды продолжает подвергаться критике со стороны республиканцев, потерпевших поражение в битве за Белый дом. Недавно, как сообщал haqqin.az, вывод войск США из Афганистана, сопровождавшийся хаосом и паникой, тоже поставил много вопросов, на которые власти в Вашингтоне должны были отвечать или даже отбиваться от атак со стороны политических соперников. И вот новый поворот в ситуации.
Бывший президент Барак Обама вышел на политическую арену в среду, одобряя работу администрации Байдена и поддерживая правительство штата Калифорния во главе с Гэвином Ньюсомом, которое республиканцы хотят отправить в отставку.
«Калифорния! Вы должны сделать большой выбор 14 сентября, все поставлено на карту», - написал в Твиттере бывший президент о попытках республиканцев отстранить Ньюсома от должности путем голосования на выборах на следующей неделе.
«Ваш голос может помочь выбрать: защитить наших детей или подвергнуть их риску; помочь калифорнийцам выздороветь или отбросить нас назад. Голосуйте против отзыва, который требуют республиканцы».
Твит Обамы прозвучал в тот же день, когда вице-президент Камала Харрис отправилась в Северную Калифорнию, чтобы проводить кампанию в поддержку губернатора, находящегося «под обстрелом».
В среду Ньюсом опубликовал видео, на котором Обама одобряет его попытки остаться у власти. «Слишком многое на кону, чтобы отсидеться», - написал Ньюсом.
В другом твите в среду Б. Обама рекламировал план бывшего вице-президента Д.Байдена Build Back Better и с удовольствием вспоминал закон о доступном медицинском обслуживании, знаковое достижение этой пары лидеров США во время президентства Обамы. «Прекрасные воспоминания о важном дне, - написал Обама. - 31 миллион человек теперь имеют медицинскую страховку - и душевное спокойствие, которое она дает, благодаря закону о доступном медицинском обслуживании. Теперь @POTUS (президент Соединенных Штатов — ред.) стремится сделать ее еще сильнее с помощью своего плана Build Back Better». Об этом сообщил телеканал Fox News, рупор трамповской партии.
Поддержка Обамы своему коллеге по Белому дому — серьезная заявка демократов на игру против республиканцев в политическом поле. Сегодняшние вызовы, диктуемые ситуацией в мире, желание властей США остаться в глазах мира великой державой становятся проверкой на прочность не только Демократической партии и ее лидеров, но и испытанием системы западных ценностей. И она в последнее время переживает далеко не простой период существования.