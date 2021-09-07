Столкновение между временно размещенными на азербайджанской территории российскими миротворцами и армянскими солдатами завершилось кровопролитием. В результате инцидента ранены двое российских миротворцев. Как сообщает haqqin.az, данная информация распространена в армянском информационном пространстве.

Согласно информации, 8 сентября миротворцы потребовали от армянских вооруженных отрядов снести один из своих постов в направлении Агдеринского района. Данный пост удерживали вооруженные отряды армян, подчиняющиеся бывшему командиру 7-го горнострелкового полка Карену Джалавяну. Армянские боевики отказались подчиниться требованиям миротворцев, и между ними вспыхнул конфликт.