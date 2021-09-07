Израиль не собирается возвращать Голанские высоты Сирии

"Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии", - заявил израильский министр иностранных дел Яир Лапид на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Отметим, что Голанские высоты были завоеваны Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голанских высот.