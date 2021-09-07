Unibank получил сертификат за поддержку Фонда возрождения Карабаха

Презентация прошла вчера на встрече Фонда возрождения Карабах а с членами президиума Ассоциации банков Азербайджана. Отметим, что Unibank перечислил в Фонд возрождения Карабах а 100 000 манатов.

Unibank был награжден специальным сертификатом Фонда возрождения Карабах а за поддержку восстановления и реконструкции на освобожденных землях Азербайджана. Председателю Наблюдательного совета ОАО “КБ Unibank” Эльдару Гарибову руководством Фонда возрождения Карабах а был вручен “Сертификат пожертвования”.

В дополнение к своей поддержке Unibank также предоставил платформу для всех, кто желает сделать пожертвование в Фонд. Отныне физические лица и предприниматели, воспользовавшись разделом "Государственные платежи" мобильного приложения UBank, могут перечислить средства в Фонд возрождения Карабаха.

За 29 лет своей деятельности Unibank всегда отличался многочисленными проектами в области КСО в банковском секторе страны. Наряду с участием в восстановлении Карабаха, реализация социальных проектов, связанных с семьями шехидов и ветеранов войны, также входит в список приоритетов банка в области КСО. С ноября прошлого года Unibank принял опекунство над сыном шехида Шахина Аллахъярова на более чем 18 лет. А в марте этого года члены семьи шехида Турала Мамедова были обеспечены новым домом со стороны банка.

В настоящее время Unibank продолжает проекты поддержки семей шехидов и ветеранов войны. Банк поддерживает семьи шехидов и ветеранов войны при создании бизнеса в рамках проекта самозанятости. Только за июль-август 4 семьи шехидов и один ветеран войны были обеспечены пакетом для животноводства от Unibank. Кроме того, в рамках “U CAN” и других проектов банка семьям шехидов и ветеранов регулярно оказывают внимание и поддержку.

ОАО “КБ Unibank” оказывает свои услуги с 1992 года. Банк имеет многочисленную сеть обслуживания в столице и регионах. За 29 лет своего существования Unibank получил множество наград от международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах.

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