Распространили порно видео и депутата Руслана Гаджиева
Депутат парламента Грузии, этнический азербайджанец Руслан Гаджиев оказался в центре секс-скандала.
В социальных сетях распространились видеокадры, где 43-летний депутат занимается виртуальным сексом по видеозвонку с неизвестной девушкой.
Отметим, что Руслан Гаджиев известен активной политической деятельностью в Грузии. Будучи членом партии «Грузинская мечта», Руслан Гаджиев защищал права этнических азербайджанцев, проживающих в Марнеули.
Напомним, что ранее аналогичный случай произошел и с председателем Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Рамизом Геюшовым. 67-летний Геюшов после секс-скандала был исключен из рядов партии.