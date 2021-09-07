В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, во встрече приняли участие начальник Главного оперативного и следственного управления Государственного таможенного комитета генерал-майор Масум Расулов, заместитель начальника Управления по борьбе с наркотиками США по Центрально-Азиатскому региону Роберт Эллер и другие уполномоченные лица.

В ходе встречи Масум Расулов рассказал о долгосрочном сотрудничестве с управлением по борьбе с наркотиками США, отметив, что предпринимаются важные шаги по организации совместных мероприятий в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, осуществлению взаимного обмена информацией.

Была также подчеркнута необходимость дальнейшего усиления взаимного сотрудничества, в частности обмена информацией.

В то же время достигнута договоренность об организации тренингов и семинаров с целью усиления потенциала, повышения знаний и навыков сотрудников Государственного таможенного комитета.