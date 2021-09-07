Министр обороны Турции заявил, что Анкара всеми силами поддержит Азербайджан

"Турция придает большое значение обеспечению стабильности на Южном Кавказе и прилагает активные усилия для установления мира и стабильности в этом регионе”.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая на ”симпозиуме по проблемам островного моря и добрососедских отношений с Грецией“, сообщает Haber Turk.