Министр обороны Турции заявил, что Анкара всеми силами поддержит Азербайджан
"Турция придает большое значение обеспечению стабильности на Южном Кавказе и прилагает активные усилия для установления мира и стабильности в этом регионе”.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая на ”симпозиуме по проблемам островного моря и добрососедских отношений с Грецией“, сообщает Haber Turk.
"Азербайджан, наша братская страна, освободил свои земли, находившиеся под оккупацией на протяжении 30 лет", - сказал Хулуси Акар.
Министр обороны также отметил, что Турция и впредь со всеми своими возможностями и потенциалом будет поддерживать Азербайджан.