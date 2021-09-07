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Недавно Samsung представляла следующее поколение устройств с гибким экраном - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Складной смартфон — это необычно и интересно, это новые, неизведанные ощущения и уникальные возможности для работы и развлечений. Для тех, кто хочет получить от смартфона отличную продуктивность как в плане работы, так и в плане развлечений, Galaxy Z Fold3 - идеальное устройство, предлагающее производительность нового уровня, 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex, а также поддержку первого электронного пера S Pen для складных смартфонов. В смартфоне учтено все: вдохновляющий дизайн, улучшенные функции камеры и увеличенный внешний экран. А для тех, кто предпочитает изящность, утонченный дизайн и компактность, Samsung предлагает опробовать Galaxy Z Flip3. Несомненно, данный смартфон подчеркнет вашу индивидуальность и выделит из толпы, будьте уверены - внимание вам обеспечено.

При создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8 - смартфоны можно погружать на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Также оба устройства защищены армированным алюминием (Armor Aluminum) - самым прочным металлом, когда-либо используемым в смартфоне Galaxy, наряду с самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений. Даже механизм сгибания в смартфонах защищен. Ведь в Galaxy Z Fold3 вся электроника закрыта уплотнителем, а щеточный механизм защищен от коррозии. То есть механика в шарнире устроена таким образом, что он сам очищается благодаря слою из тонких ворсинок.

В Galaxy Z Fold3 вас ждет еще один сюрприз – подэкранная камера. Уникальная технология, позволила использовать минимальное число пикселей в верхней части отверстия для камеры, что предоставляет пользователям возможность использовать всю область просмотра для работы и отдыха. Новая Eco² - технология, применяемая на дисплее, обеспечивает на 29 % более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах. Вдобавок впервые в серии Galaxy Z предоставляет возможности работы с S Pen. Если серия Galaxy Fold необходима, чтобы получить экран планшетных размеров в любом месте, то Galaxy Z Flip3 — это настоящее устройство для самовыражения. В 2021 году мы столкнулись лицом к лицу с мировым феноменом — TikTok, первой соцсетью, которая породила жанр выступлений перед фронтальной камерой смартфона. И в век, когда каждый ищет вдохновения и пути самовыражения, Galaxy Z Flip3 просто идеален. Смартфон не требует штатива, чтобы зафиксировать его в статичном положении, а дополнительный экран можно использовать как видоискатель и в реальном времени видеть себя во время съемок. Galaxy Z Flip3 – это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность благодаря смелым цветам, стильному дизайну и премиальными возможностям флагмана. Даже в закрытом состоянии смартфон идеален - можно просмотреть наличие уведомлений, время или быстро ответить на сообщение.