Даже Путин не знает, что будет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность. Об этом российский лидер заявил в ходе онлайн-саммита БРИКС.

"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - заметил российский лидер.