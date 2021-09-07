Даже Путин не знает, что будет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность. Об этом российский лидер заявил в ходе онлайн-саммита БРИКС.
"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - заметил российский лидер.
Кризис в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране извне иностранные ценности, добавил президент.
"Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди", - сказал Путин.