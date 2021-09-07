67-летний Рамиз Геюшов подключился по телефону в видеочат с какой-то раздетой девушкой и мастурбировал. Каким образом интимные кадры оказались в сети, неизвестно.

В то же время местные СМИ пишут о том, что в социальных сетях орудует банда мошенников, которые посредством мессенджеров звонят по видеочату различным мужчинам. Стоит только ответить на видеозвонок, как появляются кадры голой девушки, которая приглашает заняться с ней виртуальным сексом. На самом же деле звонящая девушка не живой человек, а специальная программа, демонстрирующая обнаженное женское тело.

Как отмечают эксперты, жертв этого мошенничества в Азербайджане много. На их уловку попался даже один из религиозных деятелей в Нахчыване.

«Не так давно в Нахчыване в сети этих мошенников попал религиозный деятель. Теперь он не может от стыда выйти из дома, не говоря уже о посещении мечети», - сообщает источник haqqin.az.

По информации haqqin.az, в сети мошенников попал и глава Товузского филиала крупнейшего банка Азербайджана.