Десятки известных мужчин в Азербайджане стали невольными актерами порнофильмов интернет - не место для мастурбации
Накануне председатель Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиз Геюшов был исключен из рядов партии. Причиной скандальной отставки известного партократа стали интимные видеокадры, слитые в интернет.
67-летний Рамиз Геюшов подключился по телефону в видеочат с какой-то раздетой девушкой и мастурбировал. Каким образом интимные кадры оказались в сети, неизвестно.
В то же время местные СМИ пишут о том, что в социальных сетях орудует банда мошенников, которые посредством мессенджеров звонят по видеочату различным мужчинам. Стоит только ответить на видеозвонок, как появляются кадры голой девушки, которая приглашает заняться с ней виртуальным сексом. На самом же деле звонящая девушка не живой человек, а специальная программа, демонстрирующая обнаженное женское тело.
Как отмечают эксперты, жертв этого мошенничества в Азербайджане много. На их уловку попался даже один из религиозных деятелей в Нахчыване.
«Не так давно в Нахчыване в сети этих мошенников попал религиозный деятель. Теперь он не может от стыда выйти из дома, не говоря уже о посещении мечети», - сообщает источник haqqin.az.
По информации haqqin.az, в сети мошенников попал и глава Товузского филиала крупнейшего банка Азербайджана.
Жертвы мошенников ошибочно считают, что происходящее между ними и девушкой-роботом остается конфиденциальным. На деле же специальная программа записывает каждое действие. Мошенники в качестве своих жертв выбирают известных и состоятельных людей, а потом шантажируют их интимными видеокадрами.
В соцсети распространяются фейковые профили девушек, через которые осуществляются видеозвонки. Организатор мошеннической сети имеет турецкое происхождение. Интимные видеозвонки, судя по жалобам в соцсетях, также поступают от «турчанок».
Примечательно, что несколько недель назад бывший помощник президента по политическим вопросам Азербайджана Али Гасанов заявил, что подвергся шантажу. Бывший чиновник утверждал, что его шантажируют тайно снятыми в туалете видеокадрами, смонтированными с эротическими видео. Не исключено, что он также стал жертвой данной сети мошенников.