В Баку создана спецгруппа командования Турции. В Азербайджан прибыли четыре генерала сенсационная новость
Четыре турецких генерала войдут в Специальную группу командования, которая будет представлять Вооруженные Силы Турции в Азербайджане.
Об этом сообщает Кавказинфо со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.
Согласно информации, начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай назначен главой специальной группы в Азербайджане и передан в распоряжение Генштаба Турции.
Генерал Абдулла Гатырчи также получил назначение в командование Эгейской армии и вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану.
Генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генерального штаба Командования Специальной группы.
Наряду с этим сменен и военный атташе Вооруженных сил Турции в Баку. Новым военным атташе назначен генерал Закария Ялчин.
Отметим, что некоторое время назад турецкие СМИ также распространили информацию об этих назначениях. Согласно информации, с назначением четырех генералов увеличилось и число представителей Вооруженных сил Турции в Баку.