Седат Пекер едет в Ереван
Известный турецкий криминальный авторитет Седат Пекер заявил о намерении посетить Армению. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Друзья мои, вы говорите, что Седат Пекер сделал то, что оппозиция не смогла сделать за 20 лет, моя служба еще не закончена. Я еду в Сирию, чтобы внести свой вклад во внешнюю политику. Оттуда я поеду на Кипр, в Грецию и Армению", - написал Пекер, назвав себя "послом мира во всем мире".
Седат Пекер - известный турецкий мафиози. Несколько месяцев назад он сбежал из Турции и запомнился своими разоблачительными видеообращениями из ОАЭ. В своих обращениях Пекер разоблачал известных турецких государственных деятелей.
Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim.— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER