Седат Пекер едет в Ереван

Известный турецкий криминальный авторитет Седат Пекер заявил о намерении посетить Армению. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Друзья мои, вы говорите, что Седат Пекер сделал то, что оппозиция не смогла сделать за 20 лет, моя служба еще не закончена. Я еду в Сирию, чтобы внести свой вклад во внешнюю политику. Оттуда я поеду на Кипр, в Грецию и Армению", - написал Пекер, назвав себя "послом мира во всем мире".

Седат Пекер - известный турецкий мафиози. Несколько месяцев назад он сбежал из Турции и запомнился своими разоблачительными видеообращениями из ОАЭ. В своих обращениях Пекер разоблачал известных турецких государственных деятелей.