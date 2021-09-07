Сахиба Гафарова осудила в Вене армянский терроризм

Сахиба Гафарова подчеркнула, что после трагических событий 11 сентября государства мира включили в основную повестку дня предотвращение и борьбу с терроризмом, создающим серьёзнейшую проблему миру и безопасности и являющимся грубым нарушением основных прав человека.

Спикер подчеркнула, что, ведя борьбу с терроризмом как угрозой безопасности, на данном этапе международному сообществу также следует принимать во внимание права жертв терроризма, признанные международными документами, принятыми в рамках ООН, и рассматривать эти права как один из ключевых элементов эффективных контртеррористических мер. Было отмечено, что государствам следует обеспечить должную поддержку жертвам терроризма и их семьям, пострадавшим от этого преступления.

Сахиба Гафарова отметила, что парламентам, играющим ключевую роль в создании эффективных механизмов должной поддержки и помощи жертвам терроризма, следует разработать инклюзивное законодательство, которое приведёт к сотрудничеству между правительствами, представляющими гражданское общество организациями, СМИ и частным сектором. Было подчёркнуто, что законы и политика по поддержке жертв терроризма должны отражать принципы и обязательства, содержащиеся в Стратегии по глобальному контртерроризму ООН и Резолюции ООН об усилении международного сотрудничества для оказания помощи жертвам терроризма.

Учитывая, что ни одна страна не застрахована от террористической угрозы, государствам следует принимать соответствующие правовые и институциональные меры по поддержке жертв терроризма, отметила спикер Сахиба Гафарова, подчеркнув, что Азербайджан последовательно поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, в том числе со связью между терроризмом, насильственным сепаратизмом и экстремизмом, противостоя феномену иностранных боевиков-террористов и финансированию терроризма. Прошлогодняя 44-дневная война ясно продемонстрировала связь между насильственным сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, активно применявшимися Арменией против Азербайджана.