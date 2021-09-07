Передвигаться по поселку Бина стало легче

С целью дальнейшего совершенствования услуг по перевозке пассажиров, оказываемых гражданам в поселке Бина, возобновляется работа линии регулярного внутригородского маршрута № 190.

Автобусы по маршруту, связывающему центр поселка Бина с жилым районом Совхоз, будут обслуживать пассажиров с 10 сентября. Стоимость проезда по линии маршрута составит 0.30 маната. Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме через "BakiKart".

Для того чтобы пассажиры могли легко пополнить баланс “Бакикарты”, на улице Али Исазаде в 11 магазинах сети маркетов OBA установлены пост-терминалы.