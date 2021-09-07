Иран ударил по курдам в Ираке

В четверг, 9 сентября, на высотах Аланэ, Барбазин, Хельгурд и Хаджи Имран в провинции Эрбиль (Курдская региональная автономия Ирака) самолеты иранского Корпуса стражей исламской революции атаковали позиции курдских вооруженных сил. Об этом пишет NEWSru.co.il со ссылкой на иранские СМИ.

В официальном сообщении КСИР говорится, что атака была осуществлена истребителями.

В Тегеране заявляют, что КСИР намерен продолжать наносить удары по курдским вооруженным силам, действующим против Ирана из северных районов Ирака.

Ранее командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что вооруженные силы Ирана могут нанести удар по террористическим группировкам в Курдском автономном районе в Ираке, если они будут угрожать безопасности.